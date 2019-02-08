رياضة | اتحاد السباحة يطلق بطولة الصعيد لأول مرة منذ 13 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد السباحة يطلق بطولة الصعيد لأول مرة منذ 13 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بطولة الصعيد للسباحة خلال الفترة من 7 حتى 9 فبراير الجاري في حمام السباحة الأولمبي بمدينة بني سويف بمشاركة تسعة أندية من مختلف محافظات الصعيد.

أنطلقت البطولة أمس بعد توقف استمر لمدة 13 عام لبطولات الصعيد للسباحة وذلك في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس على الإهتمام بالصعيد ونشر اللعبة وتوفير كافة الإمكانيات من أجل إحداث طفرة في الصعيد تماشيا مع رؤية الدولة في النهوض بالصعيد.

وأوضح أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة أن الاتحاد قام بخطوة مهمة للغاية وحرص على أن يشرف على البطولة مباشرة من أجل أن تخرج بالشكل اللائق بعد فترة التوقف لسنوات طويلة وأن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للسباحة قام بنفسه بالإشراف عليها وإختيار مجموعة من الحكام الدوليين للخروج بالبطولة بالشكل اللائق.

وقد حظت البطولة بمشاركة جماهيرية كبيرة من ابناء الصعيد الذين أعربوا عن سعادتهم بعودة البطولة ودعم الإتحاد لها من خلال منطقة الصعيد