رياضة | المصري ينتظر رد الأمن على حضور جماهيره مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري ينتظر رد الأمن على حضور جماهيره مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الجهات الأمنية من أجل حضور جماهير النادي لمباريات الفريق في الدوري الممتاز.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري لـ"الخليج 365 الرياضي": إن المجلس حصل على موافقة شبه مبدئية من الأمن بحضور جماهير المصري مباريات الفريق في الدوري"، مؤكدًا أن الرد النهائي سوف يكون خلال أيام قليلة.

وتابع هاشم:"نأمل في حضور جماهير المصري مباريات فريقها أسوة بباقي أندية الدوري".

وشدد عضو مجلس إدارة المصري على ظهور جماهير الفريق البورسعيدي دائمًا تظهر بشكل حضاري مستندًا على حضور جماهير بورسعيد لمباريات فريقها بالكونفدرالية.

ويخوض الفريق البورسعيدي، مباراة ودية، اليوم الجمعة، أمام فريق سيدي سالم، أحد أندية الدرجة الثانية، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، الخميس المقبل، في الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

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