رياضة | المصري ينتظر رد الأمن على حضور جماهيره مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري ينتظر رد الأمن على حضور جماهيره مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاطب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الجهات الأمنية من أجل حضور جماهير النادي لمباريات الفريق في الدوري الممتاز.
وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري لـ"الخليج 365 الرياضي": إن المجلس حصل على موافقة شبه مبدئية من الأمن بحضور جماهير المصري مباريات الفريق في الدوري"، مؤكدًا أن الرد النهائي سوف يكون خلال أيام قليلة.
وتابع هاشم:"نأمل في حضور جماهير المصري مباريات فريقها أسوة بباقي أندية الدوري".
وشدد عضو مجلس إدارة المصري على ظهور جماهير الفريق البورسعيدي دائمًا تظهر بشكل حضاري مستندًا على حضور جماهير بورسعيد لمباريات فريقها بالكونفدرالية.
ويخوض الفريق البورسعيدي، مباراة ودية، اليوم الجمعة، أمام فريق سيدي سالم، أحد أندية الدرجة الثانية، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، الخميس المقبل، في الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.
نجوم الرياضة يحييون الذكرى الرابعة لشهداء ستاد الدفاع الجوي
حرص عدد من نجوم الرياضة بمختلف انتمائتهم على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل مشجعي نادي الزمالك في أحداث ستاد الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعاً.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز تعليقات نجوم الرياضة على الذكرى الرابعة لأحداث الدفاع الجوي.
قال محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق :” التاريخ لا يُنسي ٨فبراير يتجدد الألم والحزن رحم الله شهداء نادي الزمالك واسكنهم فسيح جناته”.
فيما كتب محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:”رحم الله ال٢٠ من شهداء جماهير الزمالك في الجنة إن شاء الله”.
فيما نشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق صورة عبر “فيسبوك” مكتوب بها رقم 20 وعبارة لن ننساكم.
وكتب عمر جابر:”رحمة الله على العشرين..فى الجنة يارب”.
وكتب شيكابالا عبر “توتير” :” سيظل العشرين هما رمز الوفاء والانتماء، وسيظل نادي الزمالك بالجماهير وللجماهير. رحم الله العشرين. لن ننسى أبدا”.
وكتب الحساب الرسمي للأهلي على فيسبوك :” الذكرى الرابعة على رحيل أشقائنا شهداء نادي الزمالك .. ستظلوا في القلب”.
جروس يدافع عن خالد بوطيب
دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الأبيض بعد مشاركته في مباراة جورماهيا الكيني بالأمس بالكونفدرالية والخسارة بنتيجة 4-2.
وأكد جروس لمسئولي الزمالك في كينيا بعد اللقاء أن اللاعب خامة مبشرة وعنصر مميز وهناك تفاهم بينه وبين أوباما وكهربا رافضًا الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها.
ويرى جروس أن مشكلة الفرص الضائعة ستنتهي مع مرور الوقت وثقته في قدرات اللاعب التهديفية وضرب المثل بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق السابق والذي كان يعاني من نفس الأزمة قبل رحيله إلى صفوف الوحدة السعودي.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق النجوم يوم 9 من الشهر الجاري ببطولة الدوري بعد خوض مباراة جورماهيا بالأمس والخسارة الثقيلة على الفريق الأبيض
المسابقات تعدل موعد مباراتي المقاصة والإسماعيلي والجونة مع الإنتاج
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي في الأسبوع الـ 21 لدوري القسم الأول، المحدد لها يوم الخميس المقبل، في الساعة السابعة مساء بدلا من الخامسة مساء.
كما قررت اللجنة إقامة مباراة الجونة والإنتاج الحربي في ذات اليوم والمرحلة في الساعة الرابعة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.
هاني أبوريدة يحذر "عبدالغني" بسبب أمم إفريقيا
وجه هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحذيرًا شديد اللهجة إلى مجدي عبدالغني عضو مجلس الإدارة، عن عدم التحدث لأي وسائل إعلام عن اختياره ضمن اللجان المرشحة لبطولة الأمم الإفريقية.
وأكد أبوريدة على عبدالغني، عدم التحدث إعلاميًا بالفترة الحالية، بعد تمسك الأخير بمناقشة ملف تشكيل لجان بطولة أمم أفريقيا 2019، وتكرار رغبته في توليه مسئولية إحدى لجان البطولة الأفريقية، سواء تنظيمية أو في الإعلام.
وأوضح أبو ريدة أن تشكيل اللجان سيتم بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أنه من الأفضل ابتعاد أعضاء الاتحاد عن الأمر وترك الأسماء التي تتولي اللجان في يد اللجنة العليا.
كان الاتحاد المصري أعلن عن تولي محمد فضل مدير تعاقدات الأهلي السابق، منصب مدير بطولة كأس الأمم، في الوقت الذي أعلن فيه عبدالغني، رغبته الملحة لتولي المنصب وأنه الأجدر به، ليبرر مسؤولي الجبلاية تولي محمد فضل نتيجة لتوجه الدولة حاليًا نحو الاعتماد على الشباب.