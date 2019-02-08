رياضة | ليفربول يقترب من حسم صفقة بديل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقترب من حسم صفقة بديل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد نادي ليفربول ١٢٠ مليون يورو للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح في الصيف المقبل.

واقترب ليفربول من ضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث ليفربول عن بديل لصلاح تحسبا لرحيله في الصيف المقبل، بعدما تلقى العديد من العروض المغرية للرحيل عن الريدز.

وذكرت صحيفة دون بالون الاسبانية، أن مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ يبحثان ضم ديبالا صاحب ال٢٥ عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديبالا غير سعيد في يوفنتوس، لعدم مشاركته أساسيا في تشكيل ماسيمليانو أليجري، وخاصة منذ بدون كرستيانو رونالدو مطلع هذا الموسم.

وذكرت تقارير إيطالية إلى أن السيدة العجوز، قررت خفض المقابل المادي لرحيل ديبالا عن ١٦٠ مليون يورو، من أجل تسهيل مهمة رحيل اللاعب ليصل المقابل المطلوب الى ١٢٠ مليون.