رياضة | wwe تحدد بديل دين أمبروز

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بعد التأكد من شائعة رحيل دين أمبروز بعد مهرجان راسلمينيا 35، بدأ اتحاد wwe في تصعيد نجوما جدد تحمل الاتحاد علي أكتفاها مثلما فعل هو وباقي أعضاء "ذا شيلد".

فعلي سبيل المواجهات خسر دين أمبروز لصالح الصاعد حديثا "اي سي ثري"، ومن المتوقع أن يحصل دين علي سلسلة من الخسارات المتتالية حتي إنتهاء عقده.

وكذلك سيناريو البروموهات الغامضة التي كان يقدمها "دين" منذ عودته التي تكشف الكثير من شخصيته الجديدة وتحديه للخصوم جدد، فحل المصارع الشاب الذي ظل بعيدا عن سلم النجومية "موجو راولي" مكانه؛ تمهيدا لتحول في شخصية "راولي" التي كانت تتسم بالمرح وأيضا دفعة كبيرة في إنتظاره إن نالت إعجاب الجمهور.

بالعودة إلى "دين أمبروز" فهناك احترام متبادل بين "أمبروز" والإدارة ، وسوف يكمل عقده إلى النهاية بكل ما هو مطلوب منه في تقديم دفعة للمصارعين الشباب علي حسابه، فهو معروف داخل كواليس الاتحاد بمدي التزامه وهدوئه وعدم افتعال المشاكل.