رياضة | وزير الرياضة يلتقي أمين عام منظمة التضامن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلتقي أمين عام منظمة التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي عصر اليوم الجمعة بمركز شباب الجزيرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د. يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التضامن الإسلامي، وذلك لبحث سبل التعاون وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المهرجان الأول لمنظمة التضامن الإسلامي والذي تنظمة مصر خلال الفترة من ٥ إلى ٩ فبراير الحالي بمشاركة وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والأثار.

وفي سياق متصل نظمت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم ماراثون شارك فيه ٧٠٠ شاب وفتاة من أعضاء دول المنظمة المقمين في مصر وخاصة المقمين في معهد البعوث الاسلامية بجامعة الأزهر.

ويهدف الماراثون إلى تعميق التعاون والصداقة بين شباب دول المنظمة وذلك باعتبار ان الرياضة هي أحد الأدوات الرئيسية للتقارب بين الشعوب.

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تنظم عدد من الفاعليات والأنشطة تشمل تنظيم الملتقي الاول لشباب دول المنظمة تحت عنوان دور الشباب في بناء الاعتدال ومكافحة التطرف بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة يمثلون ٢٢ دولة اسلامية وكذلك استضافة نهائي كأس الكرة الخماسية بمركز شباب الجزيرة بين فريقي مصر واندونيسيا يوم الجمعة الموافق ٨ فبراير واستضافة العديد من الانشطة الثقافية والفكرية التي تنظمها مصر في مركز التعليم المدني ومركز اعداد القيادات الشبابية بالجزيرة فضلا عن مشاركة عدد من متطوعي وزارة الشباب والرياضة في تنظيم كافة الفاعليات.