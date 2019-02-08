رياضة | صحفي إسباني: هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني: هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الإسباني جيليم بالاجوي رفض البلجيكي أيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي تجديد عقده مع البلوز من أجل إجباره على الانتقال إلى ريال مدريد لكن الملكي لم يقرر بعد ما إذا كان يريده أم لا.

وينتهي عقد هازارد في الصيف المقبل وبدون أي إشارة إلى أنه سيقوم بالتجديد وأن تشيلسي يتطلع إلى الدفع نقدًا لتجنب فقدانه مجانًا.

وقال جيليم بالاجوي في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية : "هازارد يريد الذهاب إلى ريال مدريد إنه حلمه وينتظر منهم أن يقرروا التوقيع معه والجميع ينتظر قرار ريال مدريد".

واختتم بالاجوي تصريحاته قائلاً : "لقد عرضوا في تشيلسي على هازارد أرقام فلكية لتجديده لكنه رفض لقد اختار الرحيل إلى ريال مدريد وهو قراره النهائي حتى الآن".