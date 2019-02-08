رياضة | صدمة جديدة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق برشلونة الإسباني لصدمة جديدة، عقب الانتهاء من مباراته ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وأصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا أكد خلاله إصابة نجمه البرازيلي الشاب آرثر ميلو.

وأوضح البارسا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن آرثر خضع للفحص الطبي اليوم الجمعة.

وأثبتت نتائج الفحوصات أن آرثر يعاني من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

وأفاد بيان النادي الكتالوني أن مدة غياب آرثر ستتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو بعد غد الأحد في منافسات الليجا.

إصابة آرثر ستبعده عن عدة مواجهات هامة للفريق الكتالوني أبرزها الكلاسيكو أمام ريال مدريد بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وأوليمبك ليون بدوري أبطال أوروبا.