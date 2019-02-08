اونلاين | مشاهدة لعبة الرجاء المغربي ضد النجم الساحلي بث مباشر اليوم الجمعة 8-2-2019

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم

مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم، القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم بث مباشر، ستكون هي تردد قنوات أبوظبي الرياضية أش دي2، وسنقدم لكم معلق المباراة فوزرا الإعلان عليه فتابعونا.

كورة ستار مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم بث مباشر

نتيجة مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي في مباراة الذهاب، انتهت بفوز النجم التونسي، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وكانت المواجهة أجريت بالمغرب، مما يجعل مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم، يدخلها أصحاب الأرض، نادي النجم وهو الأقرب من التأهل إلى المربع الذهبي.

