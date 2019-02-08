اونلاين | كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

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مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري

جولة جديدة يخوضها النادي الأهلي في واحد من أصعب الدوريات في تاريخه الحافل بالألقاب، وذلك عندما يصطدم بفريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة الدوري.

كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

الأهلي يعاني من ضغط المباريات بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، ووصوله لنهائي البطولة الموسم الماضي ما تسبب في تكدس المؤجلات واضطراره لخوض العديد من المباريات في فترة كثيرة.

كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

ولذلك يحارب النادي الأهلي الزمن ويحاول الوصول للجاهزية والاستشفاء التام لكل لاعبيه قبل المباراة التالية بعد كل لقاء يخوضه، وبين لقاء الحدود المقبل ولقاء إنبي السابق يومين فقط راحة بخلاف يومي المباراتين.

كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

الأحمر حقق أربعة انتصارات متتالية ليوجه جرس إنذار لمنافسيه على لقب بطولة الدوري هذا الموسم، لكنه ما زال بعيداً عن صدارة الزمالك بفارق 9 نقاط مع خوضه لقاء أقل من المتصدر، وعن وصافة بيراميدز بفارق 6 نقاط مع خوضه 4 مباريات أقل.

كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري

كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

وفي حالة فوز الأهلي على حرس الحدود سيتقلص الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 6 نقاط، ويتساوى الأحمر والأبيض لأول مرة هذا الموسم في عدد المباريات (18)، لكن الزمالك سيتقدم بمباراة واحدة أكثر عندما يلعب ضد النجوم السبت المقبل.

كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | بث مباشر مباريات اليوم مباراة Al Ahly اليوم | شاهد الأهلي

أما حرس الحدود فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، مستغلاً الدفعة الهائلة التي تلقاها بعد تعيين طارق العشري مديراً فنياً له، حيث يأمل في اقتناص نقطة أو أكثر من حامل اللقب.