اونلاين | بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

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بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

يحل حرس الحدود ضيفًا على الأهلي في استاد برج العرب يوم الجمعة القادم 8 فبراير 2019، الموافق 3 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهمًا في مشواره نحو الصدارة على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

يقدم فريق حرس الحدود موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات.

بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 21).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد السلام .

المعلقين : حاتم بطيشة (ON) + محمد عفيفي (Nile) .

نتيجة مباراة الذهاب : حرس الحدود (0-2) الأهلي.

بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود

التشكيل المتوقع للأهلي

سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، سعد سمير، محمد هاني، كريم نيدفيد، وفي الوسط سيعود عاشور بجانب السولية بعد تعافيه من الإصابة، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، جيرالدو، ناصر ماهر، وفي الأمام جونيور أجايي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - سعد سمير - محمد هاني - كريم نيدفيد

حسام عاشور - عمرو السولية

حسين الشحات - ناصر ماهر - جيرالدو

جونيور أجايي

بث مباشر لايف لمباراة الأهلي وحرس الحدود التشكيل المتوقع لحرس الحدود

لن يغيب عن فريق حرس الحدود أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة الأهلي بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

سيدفع المدرب طارق العشري بأحمد الشيخ ومحمد عبد الفتاح في خط الدفاع، وسيواصل الاعتماد على أماديا رينيه لقيادة خط الهجوم في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-3-2-1

أحمد السعدني

محمد طارق - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح - محمد الشبيني

مصطفى جمال - إيدو موسيس - خالد سامي - بوزاس فاسيليوس

أحمد فليكس - إبراهيم عدب الخالق - عبد الله جمعة

أماديا رينيه