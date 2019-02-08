اونلاين | يلا شوت HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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يحل حرس الحدود ضيفًا على الأهلي في استاد السلام في السادسة مساء اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، في مباراة قوية تنتظر المارد الأحمر في بطولة الدوري، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر.

يلا شوت HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود، حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهمًا في مشواره نحو الصدارة على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر.

يلا شوت HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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على الجانب الأخر يقدم فريق حرس الحدود موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر.

يلا شوت HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، سعد سمير، محمد هاني، كريم نيدفيد، وفي الوسط سيعود عاشور بجانب السولية بعد تعافيه من الإصابة، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، جيرالدو، ناصر ماهر، وفي الأمام جونيور أجايي.

يلا شوت HD بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويقدم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة في بث حي وسريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك.

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