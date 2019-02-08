اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود yallashoot مباشر | مباراة الاهلي والحرس youtube بث مباشر | شاهد الاهلي اليوم

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يتصدر مروان محسن قائمة هدافى الفريق برصيد "4" أهداف، يليه على معلول، وأحمد الشيخ برصيد "3" أهداف، فى حين استقبلت شباك الفريق "13" هدفا، محققا "9" كلين شيت.

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جاءت قائمة الأهلى لمباراة اليوم مكونة من 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، والتونسى علي معلول، ومحمود وحيد، وباسم على، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدى فتحى، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحى، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، والنيجيرى جونيور أجاى، والأنجولى جيرالدو.

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بينمتا قام المدير الفني الأوروجوياني باستبعاد كل من أحمد حمودى وصالح جمعة وعمرو السولية، لأسباب فنية، بينما يغيب عن الفريق لظروف الإصابة كل من أحمد فتحى ومروان محسن ووليد أزارو ووليد سليمان ومحمد نجيب وهشام محمد ومحمد محمود ومحمد هانى وعلى لطفى.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود yallashoot مباشر | مباراة الاهلي والحرس youtube بث مباشر | شاهد الاهلي اليوم



فى حين يحتل حرس الحدود، المركز الحادى عشر برصيد "24" نقطة، بفارق الأهداف خلف الإسماعيلى، حقق الفريق العسكرى الذى خاض مبارياته كاملة، الفوز فى "6" مباريات، وتعادل فى مثلها، وتلقى الهزيمة فى "8" مباريات.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود yallashoot مباشر | مباراة الاهلي والحرس youtube بث مباشر | شاهد الاهلي اليوم



سجل لاعبو الحدود "21" هدفا، سجلها "8" لاعبين، يتقدمهم النيجيرى أيدو موسيس برصيد "5" أهداف، فى استقبلت شباكهم "24" هدفا.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود yallashoot مباشر | مباراة الاهلي والحرس youtube بث مباشر | شاهد الاهلي اليوم



تاريخيا تعود مواجهات الفريقين هذا الموسم، بعد غياب عامين بسبب هبوط حرس الحدود للقسم الثانى، نهاية موسم "2015-2016".

بدأت مواجهات الفريقين موسم "1964-1965"، حيث فاز الأهلى "رايح جاى".

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أول مواجهة رسمية جاءت بتاريخ "13 نوفمبر 1964" باستاد الإسكندرية، ضمن فاعليات الأسبوع الثانى، وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله حلمى سليمان فى الدقيقة "63".

أدار المباراة الحكم محمد فهيم، وعاونه يسرى سليمان، وحسن سيد أحمد.

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