اونلاين | رابط سريع Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود كورة لايف | مشاهدة مباراة "حسين الشحات" اليوم

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فى السادسة مساء، تقام مباراة وحيدة بين الأهلى بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى مع ضيفه حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، فى ثامن مباريات الجولة "21" لمسابقة الدورى فى نسخته رقم "60" بإستاد السلام، الذى يستضيف أول مواجهة للفريقين فى الدورى. رابط سريع Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود كورة لايف | مشاهدة مباراة "حسين الشحات" اليوم يدخل الأهلى مباراته رقم "18" هذا الموسم، وهو فى المركز الثالث برصيد "36" نقطة، بفارق "9" نقاط عن الزمالك المتصدر، و"6" نقاط عن بيراميدز الوصيف، ولا تزال للأحمر "3" مباريات مؤجلة مع الزمالك، والإسماعيلى، والمصرى. رابط سريع Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود كورة لايف | مشاهدة مباراة "حسين الشحات" اليوم حقق الأهلى الفوز فى "11" مباراة، منها الفوز فى آخر "4" مباريات، وتعادل فى "3" مباريات، وخسر فى مثلها. سجل لاعبو الأهلى "27" هدفا، سجلها "14" لاعبا، بالإضافة إلى هدف ذاتى فى مباراة الجونة. رابط سريع Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود كورة لايف | مشاهدة مباراة "حسين الشحات" اليوم

استبعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 16 لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدًا الجمعة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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واستبعد لاسارتي كلا من :- أحمد فتحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد هاني وعمرو جمال وهشام محمد بسبب الإصابة، وعلي لطفي ياسر إبراهيم وأحمد حمودي ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد علاء وعمرو السولية لوجهة نظر فنية.

رابط سريع Al Ahli بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود كورة لايف | مشاهدة مباراة "حسين الشحات" اليوم

يقدم " الخليج 365 مباشر" موعد مباراة الأهلي اليوم، حيث يواجه المارد الأحمر نظيره حرس الحدود، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويبحث عشاق الأهلي عن موعد مباراة الاهلى اليوم,, موعد مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم,, موعد مباراة الاهلي اليوم,, موعد مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم,, موعد مباراة الأهلي اليوم,, ميعاد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم ,, القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم,, موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم,, موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم ,, ميعاد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم في الدوري اليوم ,, موعد مباراة الأهلي اليوم في الدوري,, موعد مباراة الأهلي اليوم,, موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم,, ميعاد مباراة الأهلي اليوم في الدوري .

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من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، مساء يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في الدوري

من المقر أن تُذاع مباراة الأهلي ضد انبي ، على قناة اون سبورت والنيل سبورت الرياضية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط:عمرو السولية، كريم وليد.

صناعة اللعب: ناصر ماهر، جيرالدو، حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.