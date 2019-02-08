اونلاين | أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت

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أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام حرس الحدود سَتُقام على استاد السلام.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن المباراة ستقام على استاد السلام وأن الحديث عن نقل المواجهة لأي ملعب أخر غير صحيح.

أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت وكانت هناك حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول مكان المباراة، قبل أن يحسم عبد الحفيظ الأمور.

وسيواجه الأهلي حرس الحدود يوم الجمعة لحساب الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز.

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أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت يحل حرس الحدود ضيفًا على الأهلي في استاد السلام في السادسة مساء اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، في مباراة قوية تنتظر المارد الأحمر في بطولة الدوري، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر.

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أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود، حقق الشياطين الحُمر فوزًا مهمًا في مشواره نحو الصدارة على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر.

ALahli.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة live

أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت على الجانب الأخر يقدم فريق حرس الحدود موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر.

ALahli.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة live

أون سبورت youtube | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم بث مباشر live | اهم مباريات اليوم يلا شوت سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، سعد سمير، محمد هاني، كريم نيدفيد، وفي الوسط سيعود عاشور بجانب السولية بعد تعافيه من الإصابة، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، جيرالدو، ناصر ماهر، وفي الأمام جونيور أجايي.

ALahli.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم الجمعة live