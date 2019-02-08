شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير/ سولشاير والامتحان الصعب والان مع التفاصيل

الخليج 365_

ينتظر مانشستر يونايتد مرحلة صعبة وهي الأهم في الموسم بالنسبة لزعيم إنجلترا، بين مهمة حسم المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وبين محاولة الصعود إلي دور ربع النهائي عبر بوابة باريس سان جرمان الملئ بالنجوم، ومهمة تخطي فريق تشيلسي في كأس إنجلترا.

الفريق كان في حاجة ماسة لإبرام عدة صفقات في الميركاتو الماضي لترميم صفوف الفريق، لكن رأت إدارة الفريق أن القوام الحالي للفريق مناسب لأهداف الفريق هذا الموسم، وهي حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن هذا هو الطبيعي من "الجلايزر" رأينا جوزيه مورينيو يشكو من تجاهل إدارة الفريق طلباته الفنية، ومن قبله فان خال، ومويس، وحتي السير اليكس فيرجسون لم ينج من فكر هذه الإدارة.

لكن الغريب هو سولشاير نفسه، يري أيضا أن القوام الحالي للفريق جيد بما فيه الكفاية، فقد صرح أكثر من مرة أن الفريق يكاد يصل إلي مرحلة الكمال.

صحيح أن الفريق ظهر بشكل جيد منذ إقالة مورينيو، لكن الفريق تحسن هجوميا فقط، لكن علي المستوي الدفاعي لازال يعاني ولولا تألق دافيد دي خيا حارس مرمي الفريق لكان وضع الفريق مختلفًا تمامًا.

رضي سولشاير بلينديلوف وبايلي كقلبي دفاع لباقي الموسم، وفي الحقيقة هم يؤدون بشكل جيد إلي حد ما، رغم أنهم أقل من طموحات الفريق لكن هم الأفضل في الفريق، لكن لم يضع في حسبانه أن في حال غياب أحدهم بسبب الإصابة أو الإيقاف سيضطر إلي الدفع بجونز أو سمولينج، وهم أضعف حلقة في منظومة مانشستر يونايتد علي الإطلاق، وهم سبب الكوارث الدفاعية والتهديد المستمر لمرمي دي خيا في كل مباراة يشاركوا فيها أو واحدًا منهم علي الأقل.

وتغافل أيضا عن مشكلة الأظهرة، يمتلك مانشستر يونايتد 5 لاعيبين في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، لكن لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن فريق بحجم مانشستر يونايتد لا يمتلك ظهير واحد يستطيع إرسال كرات عرضية بشكل دقيق، أو حتي التمركز بشكل جيد، أو عمل التغطية العكسية بشكل صحيح، هم حتي لايعلموا ما هي واجبات الظهير.

مانشستر يونايتد لا يمتلك في مركز لاعب الوسط الدفاعي سوي ماتيتش صاحب ال30 عاما، والذي انخفض مستواه بشكل واضح بسبب الإرهاق، فهو لا يجلس علي دكة البدلاء مهما حدث، سواء مع مورينيو أو سولشاير.

ورغم هذا يؤكد سولشاير أنه لا يري أن الفريق يحتاج للاعيبين جدد، صحيح أن سولشاير مدرب مؤقت، لكن هذه التدعيمات لاتحتاج لأن يكون مدرب دائم لطلبها، فمن أصغر مشجع للفريق إلي أساطير الفريق يطالبوا الإدارة بتدعيم الفريق، إلا سولشاير.

فهل يستطيع سولشاير تخطي كل هذه العقبات وتحقيق هدف الإدارة، أم سيكون حاله مثل من سبقوه.