شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يتضامن مع صلاح ضد العنصرية والان مع التفاصيل

نشر الموقع الرسمي لنادي وست هام الإنجليزي، بيانًا صباحاليوم الجمعة، ردًا على العنصرية التي تعرض لها الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، من قِبل مشجع وست هام خلال مباراة الفريقين في الدوري.

وقال وست هام في البيان: "بعد تحقيق شامل وفوري عقب الاعتداء العنصري، الذي تعرض له مهاجم ليفربول محمد صلاح مساء الاثنين، يستطيع وست هام يونايتد أن يؤكد أنه سلم الأدلة إلى شرطة لندن".

وأضاف البيان أن "النادي واضح في موقفه بشكل لا لبس فيه، بأن هجوما كهذا لن يتم التسامح معه وأنه لا مكان لهذا النمط من السلوك".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، فيديو يظهر توجيه أحد جماهير وستهام، إهانات عنصرية إلى “ملك ليفربول”، يصفه بالإرهابي، ووجه له سباب عنصري يتعلق بديانته، بينما كان الأخير ينفذ ضربة ركنية، وفتح نادي وست هام تحقيقًا حول الهتافات العنصرية ضد ساديو ماني ومحمد صلاح خلال اللقاء.