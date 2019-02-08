شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يودي بحياة 10 أشخاص في أكاديمية نادي فلامنجو البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أودى حريق في منشأة مخصصة للاعبين الشبان في نادي فلامنجو البرازيلي العريق لكرة القدم، بحياة 10 أشخاص على أقل تقدير بحسب ما ذكرت الجمعة وسائل إعلام محلية.

قال تليفزيون «جلوبو» أن الحريق الذي شب فجرًا في ريو دي جانيرو طال مبنى يضم لاعبين من فئة الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، وقد أكد متحدث باسم فوج الإطفاء أن المنشأة التي اشتعلت فيها النيران كانت مساكن مخصصة للاعبي فرق الشباب.

ووفقًا لقناة «سبورتيفي»، لقي 6 لاعبين مصرعهم، فضلًا عن 4 موظفين في النادي.

وأظهرت قنوات تليفزيونية العديد من الأقارب يتهافتون إلى منشأة «نينيو دو أوروبو» في حي فارجيم جراندي غرب ريو، حيث يتمرن أيضًا الفريق الأول لفلامنجو، بعدما علموا بالحريق الذي شب حوالي الساعة فجرا وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين.

وكانت المنطقة التي تقع فيها المنشأة المتطورة جدا، من أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الخميس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق في هذه المنشأة التي كان من المفترض أن تستقبل تمارين الفريق الأول الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة.