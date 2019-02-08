إحتمالية غياب ايسكو عن ديربي مدريد

قد يغيب لاعب خط وسط نادي ريال مدريد إيسكو عن المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا الإسبانية.

وتابع نادي ريال مدريد الإسباني تدريباته التحضيرية لمواجهة جاره وغريمه، أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي ستقام مساء السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل «الروخيبلانكوس».

وخاض ريال مدريد حصته التدريبية الثانية، والأخيرة قبل الديربي، وذلك بعد مباراة النادي الملكي أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، والتي شهدت غياب ماركوس يورينتي ولوكا زيدان عن الفريق.

وصنع إيسكو الحدث في المران، وذلك بعدما شارك في الجزء الأول منه، والمخصص للتدريبات البدنية، لكنه بعد ذلك خرج من المران، بعدما أكد أنه يشعر بألم في الظهر.

وخلال الفترة الماضية، دخل إيسكو في صراع متواصل مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي، في ظل عدم اقتناع المدرب بما يقدمه الإسباني مع الفريق، وعدم إشراكه بشكل منتظم في المباريات.

وجاء خروج إيسكو من التدريب الأخير قبل «ديربي مدريد» ليعني بأن اللاعب قد لا يكون جزءًا من قائمة الفريق في المباراة المرتقبة.

وعلى صعيد آخر، فإن لوكا زيدان تعرض لإصابة قبل عشرة أيام في ساقه اليسرى، فيما أصيب يورينتي خلال مباراة الكلاسيكو، بمزق من الدرجة الثانية، ومن المتوقع غيابه لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وخلال الخمس عشرة دقيقة الأولى من تدريبات ريال مدريد، والتي كانت مفتوحة للإعلام، قسم سولاري الفريق إلى جزأين، وكالعادة تم العمل على تدريبات الكرة، والاستحواذ، وظهرت أجواء من التفاؤل على لاعبي الفريق.