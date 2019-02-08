نيمار يتسبب في أزمة لآرثر مع نادي برشلونة

لقى حذر مسؤولي الفريق الكتالوني النجم البرازيلي آرثر، لاعب وسط برشلونة، بسبب مواطنه نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آرثر تلقى تحذيرا بسبب سفره إلى باريس الاثنين الماضي، من أجل حضور حفل عيد ميلاد نيمار، قبل 48 ساعة من مباراة البلوجرانا أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

وأشعلت تلك الرحلة غضب مسؤولي النادي الكتالوني لأنه ليس الطريقة المثلى للاستعداد للقاء المهم، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وأكملت الصحيفة أن أحد مسؤولي برشلونة تحدث مع آرثر، وأوضح خطأه، وأبلغه أن هذا التصرف غير مقبول خاصة أنه جاء قبل مباراة الكلاسيكو.

ورفض النادي الكتالوني معاقبة اللاعب لأنه لا يزال صغيرا، ويحتاج للنصح والإرشاد في بداية مسيرته، خاصة أنه أول خطأ يرتكبه البرازيلي منذ انتقاله لبرشلونة مطلع الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة إلى أن هذا الأمر حدث مع عثمان ديمبلي سابقًا عندما اعتاد التأخر على التدريبات، ليتم أولا نصحه، ثم توقيع العقوبة عليه بسبب تكرار نفس الخطأ.

آرثر أصبح من العناصر الأساسية في فريق برشلونة نظرًا لمهاراته الكبيرة في التحكم بالكرة، التي تلائم طريقة لعب البلوجرانا في الاستحواذ على مجريات اللقاء.

كما بالذكر أن آرثر كان من نجوم لقاء الكلاسيكو الماضي بفضل تمريراته، ومساعدته في التحكم في إيقاع وسط الملعب بجانب بوسكيتس.