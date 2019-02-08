رياضة | الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو النادي الأهلي، الاتفاق الرسمي مع محمود متولي مدافع نادي الإسماعيلي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع اللاعب منذ فترة للقلعة الحمراء، ورفض التجديد لفريقه الإسماعيلي، وأكد لمسئولي الدراويش رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وطالب مسئولو الأهلي متولي بضرورة توخي الحذر في الفترة المقبلة، وتجنب الاحتكاكات القوية.

ويعد متولي واحدا من أبرز المدافعين في الكرة المصرية، ويقدم مستويات مميزة مع الدراويش في المواسم الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- المقاصة 31 نقطة

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

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8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة