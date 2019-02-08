نهاية القصة.. الشرطة تعلن وفاة سالا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قالت شرطة دورسيت البريطانية في ساعة متأخرة من ليل الخميس أنه تم التحقق رسميا من الجثة التي تم انتشالها من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي، وتبين أنها جثة سالا.

وتم التعرف على الجثة بعد أيام من رصد حطام الطائرة شمالي جزيرة جيرسني.

وجاء في بيان الشرطة: "لقد تم إطلاع أسرتي سالا والطيار ديفيد إبوتسون على هذه الأخبار .. تعاطفنا معهم في هذا الوقت العصيب".

وذكر البيان أن التحقيق في ملابسات الوفاة سيستمر.

وكانت شعبة التحقيقات في الحوادث الجوية ببريطانيا أكدت، الأربعاء، انتشال الجثة لكنها لم تشر إلى ما إذا كان قد تم التعرف عليها.

وكانت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني سالا /28 عاما/ إلى ويلز قادما من فرنسا ، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي ، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي ، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وكان كارديف سيتي قد تعاقد مع سالا من فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) ، في صفقة قياسية لنادي كارديف الويلزي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق "واتساب" أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة ، موضحا أنه كان يشعر بـ"ذعر بالغ".