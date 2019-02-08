كلويفرت: ميسي لم يتراجع بدنياً.. ولهذا السبب هو الأفضل

أكد لاعب كرة القدم الهولندي المعتزل، باتريك كلويفرت، الذي سجل أكثر من 100 هدف بقميص برشلونة بين 1998 و2004، أن نجم البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتراجع بدنياً، ومازال أفضل لاعب في العالم.

وقال كلويفرت في مؤتمر صحافي بالعاصمة المكسيكية التي يزورها للتفاوض حول إقامة مباراة يشارك بها العديد من أفضل لاعبي العالم: “ميسي في حالة بدنية جيدة، تعرض لالتحام عنيف في مباراة سابقة (أمام فالنسيا) ولهذا لم يستطع بدء لقاء الأربعاء (أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كاس إسبانيا)، ولكنه الأفضل في العالم”.

وأشار كلويفرت إلى أن برشلونة أقل قيمة دون ميسي، وعليه أن يبحث من الآن عن اللاعب الذي يحل محله عندما يعتزل.

وحول الفارق بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد سابقاً، قال كلويفرت: “هما لاعبان مذهلان ومختلفان، ميسي لاعب موهوب بالفطرة في إمكانه تغيير المباراة بلعبة واحدة، أما كريستيانو فاحترمه كثيراً لأنه يتدرب بجد”.

وبسؤاله عن اللاعب الذي قد يقوم هو بضمه لتعزيز هجوم برشلونة إذا كان هذا قراره، قال كلويفرت إنه لو كان عليه اتخاذ هذا القرار الآن فسيضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أو الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وقال: “أحب راشفورد كثيراً هو سريع وشاب.. مبابي أفضل لاعب في العالم في مركزه”.

من ناحية أخرى، امتدح كلويفرت أداء اللاعبين المكسيكيين في الدوري الهولندي، مبرزاً أن طريقة اللعب في هولندا تتماشى مع اللاعبين المكسيكيين، ولذا يتفوقون هناك.

وتابع: “المكسيكيون يتمتعون بالموهبة، هولندا ليست وجهتهم الأخيرة، بل هي ترامبولين (منطة) للانضمام لفريق أكبر”.