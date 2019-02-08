آل الشيخ: ما أفعله في مصر لا أستطيع أن أفعله في بلدي

كتب - عادل أبو الفضل

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن وجود أكثر من عرض لشراء أندية للاستثمار بها في مصر.

وقال آل الشيخ، في تصريحات لفضائية on sport: "حينما أتيت للاستثمار في مصر، كان من ضمن مخططاتي أن أقدم الدعم لأي نادٍ آخر، حتى وأنا

أدعم الأهلي".

واستطرد "وما أفعله في مصر الآن لا أستطيع فعله في أي دولة أخرى، حتى في بلدي، وعرض عليّ الاستثمار في دول أخرى، لكن أنا فضلت مصر، لعشقي لها".

وأردف: "طموحنا منذ شراء بيراميدز أن يكون هناك تطوير

للرياضة بشكل كبير في الوطن العربي".

وواصل: "ولذلك قدمت دعمًا للزمالك، وكنت سأقدم لأي نادٍ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص، وزيادة قوة البطولة المصرية".

وتابع: "حينما كنت أدعم الأهلي، تم عرض نادي الترسانة لكي أشتريه، والآن هناك نادٍ آخر ولكن بالتأكيد الأمر من الصعب أن يحدث، فمن غير المنطقي أن أكون مالك ناديين في بطولة واحدة، كما أن تركيزي مع بيراميدز بالكامل".