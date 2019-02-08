رياضة | مواعيد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الجمعة والموافق 8/ 2/ 2019 عدداً من المباريات القوية في مختلف الدوريات العالمية لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
كأس زايد للأندية الأبطال:
- النجم الساحلي × الرجاء المغربي:
اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2 بصوت المعلق محمد حسين
الدوري السعودي:
- الفيحاء × الاتفاق:
اليوم في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD
- الباطن × الهلال:
اليوم في تمام الساعة الـ7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD
الدوري المصري الممتاز:
- الأهلي × حرس الحدود:
اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة
الدوري الاسباني:
- بلد الوليد × فيا ريال:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة
الدوري الايطالي:
- كييفو فيرونا × روما:
اليوم في تمام في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD