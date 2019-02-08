الهيل: لا يدعم قطر لاستضافة مونديال 2022 إلا مرتشي وفاسد

كشف المعارض القطري خالد الهيل، فصلا جديدا من ملف قطر الأسود لاستضافة مونديال العالم 2022، مؤكدا أن الحديث عن تنظيم كأس العالم في قطر دائما ما يرتبط بالفساد والرشاوى.

ونشر خالد الهيل تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها "في مؤتمر دولي في واشنطن بالأمس، ذكر رئيس لجنة تقييم ملفات الاستضافة في الفيفا أن قطر كانت في المركز الأخير في التقييم من كل النواحي وتفاجأ بفوزهم ... إذا على أي أساس تم منح قطر حق استضافة ٢٠٢٢ ؟".

وتابع الهيل في تغريدته " كيف يصوت أي شخص لدولة مثل قطر لاستضافة كأس العالم 2022 إلا إذا كان مرتشي وفاسد !".

وتتعرض دويلة الإرهاب للعديد من الانتقادات الدولية بسبب ملفها الفاسد في استضافة مونديال العالم 2022، بعد الاتهامات الواضحة لعصابة الحمدين في استغلال أموالها الملوثة للحصول على حق الاستضافة.

ورغم محاولات تنظيم الحمدين للهروب من اتهامات الفساد والرشاوي للحصول على تنظيم المونديال، تنكشف كل يوم أدلة جديدة تعري السياسات الملتوية التي اتبعتها قطر للفوز بالتنظيم.