شكرا لقرائتكم الأهلى فى اختبار جديد بالدورى أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم الجمعة، وبالتحديد فى تمام السادسة مساء نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردة الزمالك وبيراميدز على قمة المسابقة، خاصة بعد تحقيق فوز صعب فى الجولة الماضية على إنبي بهدفين مقابل هدف، ،وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري والذى أقيم الثلاثاء الماضي.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

يستعيد الأهلى فى مباراة حرس الحدود خدمات العديد من لاعبيه المصابين الذين غابوا عن مباريات الفريق طوال الفترة الماضية، ومنهم ياسر إبراهيم ورمضان صبحي وإسلام محارب،كما تأكدت جاهزية محمد هاني الذى تعرض لإجهاد عضلي فى مواجهة انبي السابقة.

وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي فى الأيام السابقة على فيديوهات لحرس الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته، كما دخل الأهلى معسكراً مغلقاً فى أحد الفنادق استعداداً للمباراة، فى الوقت الذى يدرس الجهاز الفني إجراء تعديل فى التشكيل وعمل تدوير بين اللاعبين تجنباً لتعرضهم للإجهاد قبل مواجهة سيمبا التنزاني المرتقبة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأهلى الأقرب لمواجهة الحدود سيكون كالتالي : محمد الشناوى فى حراسة المرمى ، وأمامه رباعي الدفاع سعد سمير وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمد هاني، وفى الوسط عمرو السولية وكريم نيدفيد، وعلى الأطراف حسين الشحات ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجاي.

على الجانب الأخر يدخل حرس الحدود المواجهة وهو لازال فى صدمة الخسارة من الجونة فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع.

ويسعى طارق العشري المدير الفني للحدود تسجيل انتفاضة لفريقه على حساب المارد الأحمر، مستغلاً معاناة نجومه من الإجهاد بسبب توالى المباريات.

حقق حرس الحدود خلال مشواره في المسابقة حتى الأن الفوز فى ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات.