شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات فى ربع نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، 3 مواجهات قوية فى إطار الدور ربع نهائى كأس مصر للكرة الطائرة رجال للموسم المحلى 2018 /2019.

وتشهد مواجهات هذا الدور لقاءات بين كل من، الداخلية مع الشمس وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع طلائع الجيش.

وكان الأهلى فاز فى هذا الدور على القناة بنتيجة 3 /0 فى اللقاء الذى جمعهما الاثنين الماضى.