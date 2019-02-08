شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات فى ربع نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، 3 مواجهات قوية فى إطار الدور ربع نهائى كأس مصر للكرة الطائرة رجال للموسم المحلى 2018 /2019.
وتشهد مواجهات هذا الدور لقاءات بين كل من، الداخلية مع الشمس وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع طلائع الجيش.
وكان الأهلى فاز فى هذا الدور على القناة بنتيجة 3 /0 فى اللقاء الذى جمعهما الاثنين الماضى.
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