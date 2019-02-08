شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد للنجوم بودية مع الشرقية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى نظيره الشرقية، الاثنين المقبل فى الرابعة عصرا على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادت الفريق للقاء نجوم المستقبل فى الأسبوع الثانى والعشرين من مسابقة الدورى العام.

وكان الإسماعيلى قد تعادل مساء أمس بدون أهداف أمام مضيفه مصر المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن الجهاز الفنى للدراويش منح لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للقاء النجوم.