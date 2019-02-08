شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخمد فتنة رحيل جروس في جلسة رئيس النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة الزمالك، التكهنات التي شهدتها الفترة الأخيرة حول مصير جهاز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض فى الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس النادي مع اللاعبين استعدادا لمواجهة النجوم، في المباراة المقرر لها غدا السبت، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث أوضح رئيس قلعة ميت عقبة إن علي الجميع التركيز فقط في مباراة الغد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

كما أوضح مصدر مطلع بالزمالك إن الجلسة بين رئيس الزمالك واللاعبين التي لم تستمر سوي خمس دقائق علي هامش مران الفريق ولم يتم الحديث فيها سوي عن ثقته في جميع اللاعبين وإن الفريق مازال أمامه خمس مواجهات في دور المجموعات بالكونفدرالية وعلي اللاعبين حاليا التركيز في مواجهة النجوم بالدوري وتحقيق الفوز خلال تلك المباراة مع غلق ملف البطولة الأفريقية خلال الوقت الحالي.. جاء ذلك ليؤكد ما أوضحته إدارة قطاع الكرة بالنادي بعد الخسارة من جورماهيا الكيني بإن مجلس الإدارة لن يحاسب جروس بالقطعة في الموسم الجاري سعيا نحو المنافسة علي الألقاب المختلفة مع تقييم عمل المدرب بالكامل في نهاية الموسم.