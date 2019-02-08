رياضة | "الأداء الممتع تحت قيادة سولاري ليس كافيا".. إدارة الريال تجهز لبناء الحاضر والمستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأداء الممتع تحت قيادة سولاري ليس كافيا".. إدارة الريال تجهز لبناء الحاضر والمستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تعتقد بأن الميرنجي استعاد الطريق الصحيح، وأصبح يستطيع المنافسة على قدم المساواة مع الغريم التقليدي برشلونة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه في النادي الأبيض يعتقدون أن النادي رغم ما حدث فيه من تطورات فإنه يحتاج لتعزيزات.

وعلى الرغم من أن النادي يُقدر تماما ما تفعله التشكيلة الحالية ولكنهم بالفعل يعرفون إنها تحتاج لـ صفقات.

"هُم ليسوا بذلك السوء الذي توقعه الناس".. هذا ما تقوله الإدارة حول التشكيلة الحالية بعد ماحدث هذا الموسم.

وعلى ذلك فإن ريال مدريد بالفعل يُفكر في الحاضر وفي المستقبل كما يحدث في الصفقات، ريال مدريد بالفعل أغلق صفقة المهاجم البرازيلي رودريجو جوس.

وفي النادي يعتقدون إن التشكيلة الحالية تجاوزت بالفعل زمن كريستيانو رونالدو، حتى في حال عدم الحصول على النتائج بنهاية الموسم.

وصار الفريق يلعب بدون كريستيانو ويُسجل الأهداف ولهذا النادي أصبح لديه هذا الاعتقاد.

ومع ذلك تعلم الادارة برئاسة فلورنتينو بيريز، أن هُنالك مجال كبير للتحسن سيسعون من أجله في الشهور القادمة.