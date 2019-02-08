الان تتابع رسمياً: العثور على جثة الأرجنتيني سالا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

أعلنت الشرطة البريطانية رسمياً عن وفاة المهاجم الأرجنتينى إيمليانو سالا مهاجم فريق كارديف سيتي، والمنتقل خلال الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف نادي نانت الفرنسي.

وأكدت الشرطة أن الجثة التي تم العثور عليها داخل الطائرة المنكوبة فى بحر المانش منذ يوم 21 يناير الماضي، وتم انتشالها هي للمهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا.

وكانت طائرة المهاجم سالا قد اختفت منذ يوم 21 يناير الماضي، عندما كان اللاعب الأرجنتيني، في طريقه للانضمام إلى فريق كادريف سيتي، بعد إنهاء إجراءات انتقاله من نانت الفرنسي.