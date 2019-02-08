شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض شركة إسبانية لتطبيق تقنية "VAR" فى الدورى بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة، عصام عبد الفتاح عضو مجلس الجبلاية ورئيس لجنة الحكام، ببدء التفاوض مع إحدى الشركات الإسبانية المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بهدف تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، فى مباريات الدورى فى أقرب وقت هذا الموسم، وتحديدا عقب بطولة أمم افريقيا 2019.

ويسعى اتحاد الكرة لاستغلال إقامة بطولة أمم افريقيا فى مصر، وتصريحات مسئولى الكاف بأنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو فى البطولة وتحديدا من دور الـ8، لتطبيق الخاصية فى الدورى المصرى فى أقرب فرصة بعد تمسك الأندية بتطبيقها هذا الموسم فى ظل الأخطاء التحكيمية المتكررة.