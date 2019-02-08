شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر للمنتخب الأوليمبى 4 مارس استعداداً لودية أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب إقامة معسكر مغلق للفراعنة فى الفترة من 4 حتى 8 مارس المقبل لخوض مباراة ودية أفريقية فى القاهرة، على أن يدخل الفراعنة فى معسكر جديد فى الفترة من منتصف شهر مارس حتى 27 من نفس الشهر.

يطير المنتخب الأوليمبي إلى إسبانيا يوم 17 لخوض مباراتين وديتين هناك أمام أمريكا وهولندا يومىّ 22 و26 مارس المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة لأمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبلة و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.