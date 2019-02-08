عمرو ابوبكر
أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن النادي لن يفرط في حقه في إعادة بيع عبد الله السعيد من اتحاد جدة السعودي إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأضاف شريف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه منذ دخول اللاعب إلى مصر تم دراسة العقد الخاص به وهو عقد موقع بين النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي والطرف الأول والثاني نادي اتحاد جدة والسعيد ملتزمات بدفع 2 مليون دولار في حال لعب عبد الله السعيد في أي نادي في مصر بأي طريقة سواء فسخ...
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي عن أزمة عبد الله السعيد: النادي لن يفرط في حقوقه .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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