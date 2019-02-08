رياضة | دي يونج يكشف عن طموحاته مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يكشف عن طموحاته مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي فرينكي دي يونج نجم آياكس امستردام عن طموحاته مع ناديه الجديد برشلونة الاسباني.

وكان "دي يونج" قد أتم اتفاقه لصفوف برشلونة الاسباني قادمًا من أياكس، بداية من الصيف المقبل.

وقال "دي يونج" في تصريحات لصحيفة "آس": " سوف أوقع عقدي الرسمي مع برشلونة في يوليو المقبل، وسأرتدي القميص رقم 21، ولم أعرف ماذا ينتظرني مع النادي الكتالوني؟".

وأضاف: "أنا سعيد بانضمامي لبرشلونة لمدة خمس سنوات ، وإذا نجحت وأثبت جدارتي فلن أغادر أبدًا ، أتمني أن أكون مثل ليونيل ميسي وأعتزل ضمن صفوف النادي الكتالوني".

وعن مفاوضات باريس سان جيرمان لضمه قال: " بالفعل كان خيارًا جيدًا ولكن اللعب لبرشلونة كان حلم بالنسبة لي".