الان تتابع مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يلتقي اليوم الجمعة الموافق 8-2-2019 فريقا النجم الساحلي التونسي وفريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الإياب لدور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال 2019.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وكعادته وبالرغم من فوز في لقاء الذهاب في المغرب بثنائية نظيفة حذّر الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم الساحلي التونسي فريقه من الثقة الزائدة، عندما يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الـ 8 لكأس العرب للأندية الأبطال، اليوم الجمعة، وأكد جاهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ويبدو النجم الساحلي في طريقه إلى حسم التأهل للمربع الذهبي بعد فوزه خارج أرضه 2/0 على الرجاء ذهابًا.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وقال المخضرم لومير: سنحاول تقديم مباراة جيدة، وحسم التأهل إلى الدور قبل النهائي في الوقت الأصلي، لكن مع ذلك جهزنا لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وسيفتقد النجم الساحلي جهود المدافع صدام بن عزيزة ولاعب الوسط فراس بلعربي بسبب الإيقاف، بينما قد تشهد تشكيلة الفريق عودة اللاعب محمد أمين بن عمر بعد تعافيه من الإصابة.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وسيسعى النجم الساحلي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته على أرضه 0/1 أمام غريمه المحلي الصفاقسي في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل أيام.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ويتوقع أن يدفع الرجاء المغربي، الذي عيّن الفرنسي باتريس كارتيرون المدرب السابق للأهلي المصري مدربًا جديدًا بعد إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بكل أوراقه الرابحة من أجل تعويض خسارة لقاء الذهاب، وانتزاع التأهل للدور المقبل.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ويأمل النجم الساحلي مواصلة التقدم بكأس العرب على أمل التتويج بلقبها لأول مرة في تاريخه.

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

من جهته عيّن الإتحاد العربي لكرة القدم 6 حكام لإدارة مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي المغربي التي ستلعب اليوم الجمعة بداية من الساعة الثالثة على ملعب سوسة الأولمبي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وفيما يلي أسماء طاقم تحكيم المباراة :

مهند قاسم (العراق) : حكم ساحة

حيدر عبد الحسن علي (العراق) : مساعد 1

محمد جعفر (البحرين) : مساعد 2

سلطان عبد الرزاق (الإمارات) : حكم خط 1

يعقوب الحمادي (الإمارات) : حكم خط 2

زيد ثامر محمد (العراق) : حكم رابع

مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي في كأس زايد للأبطال

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال 2018/2019

المباراة: النجم الساحلي – تونس ضــــد الرجاء الرياضي – المغرب ربع النهائي

الملعب: الملعب الأولمبي بسوسة

الحكم: مهند قاسم ساري

التوقيت: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت تونس، الثالثة عصراً بتوقيت المغرب، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

قناة أبوظبي الرياضية 1 الناقل الحصري للبطولة