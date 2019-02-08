تركي آل الشيخ: تنظيم مصر لأمم إفريقيا شيء رائع وعودة الجماهير للمدرجات أهم ثمارها

كد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي براميدز أن تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا أمر رائع للغاية.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "تعاقدنا مع أغلى مدرب في تاريخ مصر وأفريقيا وأنفقنا كثيراً من الأموال التي تم الإعلان عنها".

وتابع: "لو تم ضبط الجدول بطريقة صحيحة فإن المنافسة على الدوري ستنحصر بين الزمالك وبراميدز والزمالك سيكون الأقرب للفوز بالدوري".

وواصل: "أتمنى الوصول لكأس العالم للأندية قبل الأندية السعودية التي لم تنافس في تلك البطولة من قبل".

واستكمل: "رئاستي للاتحاد العربي لم تضف لي وأفكر في الاعتذار عنها لأني أصبحت أملك نادي ومن الممكن أن يشارك في البطولة العربية".

وأضاف:"أطالب الجمهور والمسئولين بعدم محاربة المستثمرين وتسهيل مهمتهم لأن مصر في قطاع الرياضة جاذبة بشكل كبير".

واختتم:"تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 شئ رائع وعودة الجماهير للمدرجات فيها أهم ثمارها".