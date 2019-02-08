«آل الشيخ»: رفضت انضمام مؤمن زكريا لبيراميدز وإدارة الأهلي تضلل جماهيرها

صفاء كامل

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، سبب رفضه ضم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال: "لاعب الأهلي الذي جدد مؤخرا للأهلي ماطل كثيرا في الانضمام لبيراميدز لكنني رفضت ذلك تماما ولم أدخل معه في أي مفاوضات.. إضافة إلى عدم احتياج فريقي أي لاعب من صفوف الأهلي فالبدائل كثيرة، ولاعبو الأهلي يوجد مثلهم الكثيرين وأفضل".

واعترف مالك بيراميدز أيضا أنه كان وراء التراجع عن إبرام صفقة ضم صبري رحيل لاعب الاتحاد الحالي لصفوف بيراميدز بعد علمه أنه كان لاعبا بالنادي الأهلي رغم...