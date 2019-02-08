رياضة | موعد مباراة الاتفاق ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتفاق ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الاتفاق السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق الفيحاء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتفاق والفيحاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 فبراير، في تمام الساعة 2:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يكون ذلك اللقاء صعبا للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب.

وسيتم إذاعة مباراة الاتفاق والفيحاء مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.