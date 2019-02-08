رياضة | طارق يحيى: أنطوي أفضل مهاجم أجنبي في مصر بعد فلافيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: أنطوي أفضل مهاجم أجنبي في مصر بعد فلافيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة بأن جون أنطوي جم مصر المقاصة هو أفضل مهاجم أجنبي في مصر بعد فلافيو نجم الأهلي السابق.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الملاعب ليس لها طعم بدون جمهور ونخوض المباريات كأننا في جنازة".

وواصل :"أنطوي من أفضل المهاجمين الأجانب في مصر بعد فلافيو".

كما أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة بأن الأهلي سيكون منافس قوي للزمالك وبراميدز لو فاز بالمبارتين المؤجلتين المتبقيتين له.

وواصل: "الأهلي سيكون منافس قوي للزمالك وبراميدز لو فاز بالمبارتين المؤجلتين المتبقيتين له".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : " الإسماعيلي يمتلك حاليا فريق قوي تحديدا بعد عودة متولي والمحمدي".