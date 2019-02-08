شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

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وكان النجم الساحلي التونسي قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه أمام الرجاء الرياضي المغربي بهدفين دون مقابل، ليكون الفريق الساحلي قد اقترب من التأهل لنصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.
أما فريق الرجاء الرياضي المغربي والذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون فيأمل في تحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي بتونس من أجل التأهل لدور نصف النهائي من كأس زايد، وتعد فرص الرجاء الرياضي في التأهل لدور نصف النهائي شبه صعبة، خاصة وأن الفريق بحاجة للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الأقل من أجل التأهل للدور القادم من البطولة العربية للأندية.
موعد مباراة النجم الساحلي والرجاء الرياضي المغربي
هذا وقد تم تحديد يوم الجمعة الموافق الثامن من فبراير الجاري ليكون موعداً للإقامة أحداث مباراة العودة في دور ربع النهائي من كأس زايد للأندية بين النجم الساحل والرجاء الرياضي المغربي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت تونس، الثالثة عصراً بتوقيت المغرب، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة النجم الساحلي والرجاء الرياضي
وبخصوص القنوات التي ستقوم ببث أحداث مباراة النجم الساحلي ضد الرجاء الرياضي المغربي فمن المقرر أن تقوم قناة أبوظبي الرياضية 1 بنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشتها.
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