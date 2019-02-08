شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ورئيس الأبيض يتفقدان مسجد الزمالك والمنشآت الجديدة والان مع التفاصيل

تفقد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، ورئيس نادي الزمالك وبصحبته تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المسجد الجديد بمقر النادي. كما تفقد رئيس القلعة البيضاء وتركي آل الشيخ المنشآت التي لا تزال تحت الانشاء في النادي.

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