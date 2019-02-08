تركي آل الشيخ: "مش عايزين أجايي ومعلول وأزارو حتى لو دفعوا لنا عليهم فلوس"

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز أنه لن يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي، ولن يسعي للتعاقد مع الثلاثي جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو.

وأضاف "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لن نتعاقد مع أي لاعب من الأهلي، ولن نقف في طريق أي لاعب أهلاوي يرغب في الانتقال للدوري السعودي".

وواصل: " طلبت إيقاف المفاوضات مع صبري رحيل لمجرد أنه أهلاوي".

واردف: " لن نفاوض اجايي ومعلول وازارو .. "مش عاوزينهم حتي لو دفعوا لنا عليهم فلوس" ".

وأتم تصريحاته: " ليس بصدد احداث أي ضرر للاهلي، والتعاقد مع أي لاعب حق مشروع لنا، ولكن العالم كله مفتوح أمامنا واللاعبين كثيرين لماذا ابحث عن "الصداع" بالتفاوض مع لاعبي الاهلي".