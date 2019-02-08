الصور الأولى لوصول تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك

وصل منذ قليل، معالي المستشار تركي آل الشيخمالك نادي بيراميدز المصري، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى نادي الزمالك، وكان في إستقباله رئيس القلعة البيضاء وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وتم استقبال "آل الشيخ" في النادي الزمالك بأعلام مصر والسعودية والنشيد الوطني السعودي.

ويزور تركي آل الشيخ، النادي الزمالك مساء اليوم الخميس، في إطار العلاقة الجيدة بينه وإدارة القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا مشتركًا مع المستشار تركي آل الشيخ في مقر الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.