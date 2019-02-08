شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك فى غياب صناع السعادة أمام النجوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتقد الزمالك لثنائى من أهم عناصره فى الفترة الأخيرة وهما طارق حامد وكهربا للإيقاف فى مواجهة النجوم، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، ويعد الثنائى كهربا وطارق حامد من أهم الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أبناء ميت عقبة فى تحقيق الانتصارات هذا الموسم مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق ليعد الثنائى مع زملائهم بالفريق بمثابة أصحاب السعادة للجماهير البيضاء حتى الآن بتصدر البطولة المحلية برصيد 45 نقطة.

السويسرى كريستيان جروس وضع أكثر من سيناريو لتعويض غياب كهربا ووضع سيناريو وحيد حتى الآن لتعويض طارق حامد وهو مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بجوار الدولى التونسى فرجانى ساسى فى خط الوسط.

سيناريوهين لتعويض غياب "كهربا" أمام النجوم

يفاضل السويسرى كريستيان جروس بين أكثر من عنصر لتعويض غياب محمود كهربا وهو الدفع بواحدا من الثنائى المغربى حميد أحداد ومحمد عنتر ويعد اللاعب المغربى الأقرب حتي الآن.

كما وضع جروس سيناريو آخر وهو الدفع بالثنائى بهاء مجدى وعبد الله جمعة، لاعبى الفريق، فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمود كهربا، ويُشارك عبد الله جمعة مع جروس فى مركز الظهير الأيسر بشكل أساسى إلا أن غياب كهربا الجناح الأيسر للزمالك عن موقعة النجوم أدى إلى دراسة جروس لتكوين جبهة من بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق وأمامه عبد الله جمعة لتعويض غياب كهربا مع السيناريو الأول حيث يتم المفاضلة حاليا بين السيناريوهين.