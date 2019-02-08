شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، فعاليات البطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأهلى فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى .
ويقع الأهلى فى المجموعة D بجانب أندية كلا من أول أغسطس الأنجولى ، و فيروفيارو اموزمبيقى ، و ار اى جى الرواندى .
وتقام منافسات البطولة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة .
وعلى مستوى مباريات فريق سموحة و الذى يشارك فى البطولة أيضا ، فتقام مبارياته بمدغشقر فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجارى
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