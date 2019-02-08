آل الشيخ: "دياز" نقطة خلافي مع الأهلي.. وتلك الصفقات كنت سأدعم بها النادي

كتب - عادل أبو الفضل

أوضح المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، نقطة الخلاف الأساسية مع النادي الأهلي خلال فترة دعمه للقلعة الحمراء.

وقال آل الشيخ في تصريحات لفضائية on sport: "رامون دياز المدير الفني الحالي لبيراميدز كان هو نقطة الخلاف مع الأهلي".

وأردف: "دياز كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة الاهلي فنيًا، وتواجد مع حسام غالي من أجل تولي مهمة المدير الفني للنادي الأحمر".

وأوضح: "حدثت خلافات وانتهى الأمر بيني وبين إدارة الأحمر، وألغيت العديد من صفقاتي التي كنت سادعم بها الفريق، فكل من كينو ومحمد...