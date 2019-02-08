ميسي لاعب برشلونة كتبت: سارة جاب الله كشفت تقارير فرنسية، عن قائمة أعلى رواتب لاعبي كرة القدم شهرياً بالدوريات الخمس الكبرى الأوروبية هذا الموسم. ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني القائمة، ويليه البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الحالي، وجاء الثالث في الترتيب الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في إجمالي الرواتب الشهرية التي يحصل عليها نجوم كرة القدم الأوروبية. مدريد الإسباني، في إجمالي الرواتب الشهرية التي يحصل عليها نجوم كرة القدم الأوروبية. وجاءت قائمة اللاعبين الأعلى أجورًا كالتالي: 1- ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني 8.3 مليون يورو. 2- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي 4.7 مليون يورو. 3- أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريدالإسباني 3.3 مليون يورو. 4- نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي3.6 مليون يورو. 5- لويس سواريز لاعب برشلونةالإسباني 2.9 مليون يورو 6- جاريث بيل لاعب ريال مدريدالإسباني2.5 مليون يورو. 7- فيليب كوتينيو لاعب برشلونةالإسباني 2.3 مليون يورو. 8- أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتدالإنجليزي 2.28 مليون يورو. 9- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمانالفرنسي 1.73 مليون يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يتصدر قائمة الأعلى أجرًا شهريًا في الدوريات الخمس الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.