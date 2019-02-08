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أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، أنه مازال محب لكيان النادي الأهلي.
وقال آل الشيخ في تصريحاتلفضائية on sport "أعشق النادي الأهلي ككيان، ولكن مشكلتي في الوقت الحالي مع مجلس
وتابع "انا على تمام الإستعداد للتعاون مع أي مجلس إدارة في النادي الأهلي غير المجلس الحالي، خاصة وان خلافي بشكل مباشر معه".
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: أنا محب للنادي الأهلي.. ولكن مجلس الإدارة هو المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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