تركي آل الشيخ يدعم الزمالك بـ"استاد النادي ولاعب عالمي"

كتب - مصطفى جويلي:
توجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بخالص شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، معربا عن سعادته بالزيارة التاريخية من جانبه والتي تعد امتدادا للترابط العميق والتواصل الدائم بين الشعبين المصري والسعودي.
كما أبدى رئيس الزمالك بقدر محبة وعشق جماهير وأعضاء ناديه الغفيرة، للمستشار تركي آل الشيخ لدى وصوله إلىمقر النادي الأبيض.
وأشاد مرتضى منصور بـ"آل الشيخ" وجدد شكره على تلبية دعوته وزيارة منزله عقب الانتهاء من زيارة مقر نادي الزمالك.
وأكد مرتضى منصور، أنه والمستشار تركي آل الشيخ اتفقا على دعم نادي الزمالك بصفته رئيس الاتحاد العربي وحدد أوجه الدعم في أربع نقاط تتمثل
كما يتحمل "آل الشيخ" تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للفريق في الصيف المقبل.
كما سيدعم القناة الخاصة بنادي الزمالك بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية، وتكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.
وأكد مرتضى منصور أن المستشار دائما سباق في دعم جميع الأندية بصفته رئيسا للاتحاد العربي ويقف بجوار الجميع.
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